NASDAQ Composite Index-Papier Silgan-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Silgan von vor 3 Jahren angefallen

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Silgan-Einstiegs gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Silgan-Aktie via Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke waren Silgan-Anteile an diesem Tag 51,84 USD wert. Investoren, die vor 3 Jahren 10 000 USD in die Silgan-Aktie investierten, hätten nun 192,901 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 7 787,42 USD, da sich der Wert eines Silgan-Papiers am 31.12.2025 auf 40,37 USD belief. Die Abnahme von 10 000 USD zu 7 787,42 USD entspricht einer negativen Performance von 22,13 Prozent.

Silgan wurde jüngst mit einem Börsenwert von 4,27 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at