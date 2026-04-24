Silgan Holdings Aktie
WKN: 905418 / ISIN: US8270481091
|Silgan-Investition im Blick
|
24.04.2026 16:03:54
NASDAQ Composite Index-Papier Silgan-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Silgan von vor 3 Jahren angefallen
Am 24.04.2023 wurde das Silgan-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 54,29 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1,842 Silgan-Papiere. Die gehaltenen Papiere wären am 23.04.2026 73,18 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 39,73 USD belief. Aus 100 USD wurden somit 73,18 USD, was einer negativen Performance von 26,82 Prozent entspricht.
Silgan wurde am Markt mit 4,17 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!