Silgan Holdings Aktie

Silgan Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 905418 / ISIN: US8270481091

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Silgan-Investition im Blick 24.04.2026 16:03:54

NASDAQ Composite Index-Papier Silgan-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Silgan von vor 3 Jahren angefallen

Vor Jahren in Silgan-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Am 24.04.2023 wurde das Silgan-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 54,29 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1,842 Silgan-Papiere. Die gehaltenen Papiere wären am 23.04.2026 73,18 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 39,73 USD belief. Aus 100 USD wurden somit 73,18 USD, was einer negativen Performance von 26,82 Prozent entspricht.

Silgan wurde am Markt mit 4,17 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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