NASDAQ Composite Index-Papier Silgan-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Silgan von vor 5 Jahren angefallen

Anleger, die vor Jahren in Silgan-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Vor 5 Jahren wurden Silgan-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Silgan-Aktie bei 40,61 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 24,624 Silgan-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 15.10.2026 auf 37,47 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 922,68 USD wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 7,73 Prozent.

Jüngst verzeichnete Silgan eine Marktkapitalisierung von 3,79 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at