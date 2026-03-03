Silicon Laboratories Aktie
WKN: 935345 / ISIN: US8269191024
|Langfristige Performance
|
03.03.2026 16:05:13
NASDAQ Composite Index-Papier Silicon Laboratories-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Silicon Laboratories von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit der Silicon Laboratories-Aktie statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 44,60 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 2,242 Silicon Laboratories-Papiere. Die gehaltenen Aktien wären am 02.03.2026 459,44 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 204,91 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 359,44 Prozent zugenommen.
Silicon Laboratories erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 6,71 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!