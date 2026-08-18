Silicon Laboratories Aktie
WKN: 935345 / ISIN: US8269191024
|Lukrative Silicon Laboratories-Anlage?
|
18.08.2026 16:03:44
NASDAQ Composite Index-Papier Silicon Laboratories-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Silicon Laboratories von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor 10 Jahren wurde das Silicon Laboratories-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Silicon Laboratories-Anteile bei 54,17 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Silicon Laboratories-Aktie investiert, befänden sich nun 1,846 Silicon Laboratories-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Silicon Laboratories-Papiere wären am 17.08.2026 404,82 USD wert, da der Schlussstand 219,29 USD betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 304,82 Prozent gesteigert.
Der Silicon Laboratories-Wert an der Börse wurde auf 7,29 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Silicon Laboratories Inc.
Analysen zu Silicon Laboratories Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Silicon Laboratories Inc.
|189,00
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerDow leichter -- ATX und DAX letztlich schwächer -- Asiens Börsen beenden Handel uneinheitlich
Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex präsentierten sich am Dienstag schwächer. Mit Abgaben zeigt sich die Wall Street am Dienstag. An den Märkten in Asien ging es am Dienstag in unterschiedliche Richtungen.