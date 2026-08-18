NASDAQ Composite Index-Papier Silicon Laboratories-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Silicon Laboratories von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Silicon Laboratories-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Vor 10 Jahren wurde das Silicon Laboratories-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Silicon Laboratories-Anteile bei 54,17 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Silicon Laboratories-Aktie investiert, befänden sich nun 1,846 Silicon Laboratories-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Silicon Laboratories-Papiere wären am 17.08.2026 404,82 USD wert, da der Schlussstand 219,29 USD betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 304,82 Prozent gesteigert.

Der Silicon Laboratories-Wert an der Börse wurde auf 7,29 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at