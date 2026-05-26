NASDAQ Composite Index-Papier Silicon Laboratories-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Silicon Laboratories von vor 10 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Silicon Laboratories eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Silicon Laboratories-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der Silicon Laboratories-Aktie betrug an diesem Tag 48,69 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Silicon Laboratories-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 2,054 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 22.05.2026 446,70 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 217,50 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 346,70 Prozent angewachsen.

Silicon Laboratories markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 7,17 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at