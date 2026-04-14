Silicon Laboratories Aktie
WKN: 935345 / ISIN: US8269191024
|Frühe Investition
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14.04.2026 16:03:52
NASDAQ Composite Index-Papier Silicon Laboratories-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Silicon Laboratories von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren wurden Trades Silicon Laboratories-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der Silicon Laboratories-Anteile betrug an diesem Tag 167,78 USD. Wenn man vor 3 Jahren 100 USD in die Silicon Laboratories-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 0,596 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Silicon Laboratories-Aktie auf 211,32 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 125,95 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 25,95 Prozent vermehrt.
Silicon Laboratories markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 6,99 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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