Silicon Laboratories Aktie

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WKN: 935345 / ISIN: US8269191024

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Rentable Silicon Laboratories-Anlage? 03.11.2026 16:03:57

NASDAQ Composite Index-Papier Silicon Laboratories-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Silicon Laboratories von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren Silicon Laboratories-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit der Silicon Laboratories-Aktie statt. Zum Handelsende stand die Silicon Laboratories-Aktie an diesem Tag bei 198,95 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 50,264 Silicon Laboratories-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 02.11.2026 gerechnet (222,10 USD), wäre die Investition nun 11 163,61 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 11,64 Prozent vermehrt.

Der Silicon Laboratories-Wert an der Börse wurde auf 7,42 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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