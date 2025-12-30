Silicon Laboratories Aktie
WKN: 935345 / ISIN: US8269191024
|Silicon Laboratories-Investmentbeispiel
|
30.12.2025 16:03:58
NASDAQ Composite Index-Papier Silicon Laboratories-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Silicon Laboratories von vor 5 Jahren eingefahren
Heute vor 5 Jahren wurde das Silicon Laboratories-Papier via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen Silicon Laboratories-Anteile an diesem Tag bei 126,89 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 7,881 Silicon Laboratories-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 29.12.2025 auf 132,70 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 045,79 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 4,58 Prozent.
Der Silicon Laboratories-Wert an der Börse wurde auf 4,41 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!