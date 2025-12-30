NASDAQ Composite Index-Papier Silicon Laboratories-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Silicon Laboratories von vor 5 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Silicon Laboratories-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurde das Silicon Laboratories-Papier via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen Silicon Laboratories-Anteile an diesem Tag bei 126,89 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 7,881 Silicon Laboratories-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 29.12.2025 auf 132,70 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 045,79 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 4,58 Prozent.

Der Silicon Laboratories-Wert an der Börse wurde auf 4,41 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at