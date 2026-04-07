Silicon Laboratories Aktie

Silicon Laboratories für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 935345 / ISIN: US8269191024

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Silicon Laboratories-Performance 07.04.2026 16:03:46

NASDAQ Composite Index-Papier Silicon Laboratories-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Silicon Laboratories von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in Silicon Laboratories-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit der Silicon Laboratories-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 91,19 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 109,661 Silicon Laboratories-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 06.04.2026 auf 209,49 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 22 972,91 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 129,73 Prozent vermehrt.

Der Silicon Laboratories-Wert an der Börse wurde auf 6,90 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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