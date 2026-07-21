NASDAQ Composite Index-Papier Silicon Laboratories-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Silicon Laboratories-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in Silicon Laboratories-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 10 Jahren wurde das Silicon Laboratories-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 50,64 USD wert. Bei einem Investment von 10 000 USD in die Silicon Laboratories-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 197,472 Silicon Laboratories-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Silicon Laboratories-Papiers auf 217,36 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 42 922,59 USD wert. Damit wäre die Investition um 329,23 Prozent gestiegen.

Silicon Laboratories war somit zuletzt am Markt 7,17 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at