Silicon Laboratories Aktie
WKN: 935345 / ISIN: US8269191024
|Rentable Silicon Laboratories-Anlage?
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13.10.2026 16:03:59
NASDAQ Composite Index-Papier Silicon Laboratories-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Silicon Laboratories-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Am 13.10.2016 wurde die Silicon Laboratories-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 56,88 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Silicon Laboratories-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 175,809 Anteilen. Die gehaltenen Silicon Laboratories-Anteile wären am 12.10.2026 38 976,79 USD wert, da der Schlussstand 221,70 USD betrug. Das entspricht einer Zunahme von 289,77 Prozent.
Alle Silicon Laboratories-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 7,41 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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