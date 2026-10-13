NASDAQ Composite Index-Papier Silicon Laboratories-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Silicon Laboratories-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Silicon Laboratories-Aktie Investoren gebracht.

Am 13.10.2016 wurde die Silicon Laboratories-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 56,88 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Silicon Laboratories-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 175,809 Anteilen. Die gehaltenen Silicon Laboratories-Anteile wären am 12.10.2026 38 976,79 USD wert, da der Schlussstand 221,70 USD betrug. Das entspricht einer Zunahme von 289,77 Prozent.

Alle Silicon Laboratories-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 7,41 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at