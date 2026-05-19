NASDAQ Composite Index-Papier Silicon Laboratories-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Silicon Laboratories-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Silicon Laboratories eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Am 19.05.2021 wurde die Silicon Laboratories-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen Silicon Laboratories-Anteile an diesem Tag bei 126,30 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 79,177 Silicon Laboratories-Aktien im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 18.05.2026 17 149,64 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 216,60 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 71,50 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von Silicon Laboratories belief sich zuletzt auf 7,13 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at