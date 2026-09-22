Silicon Laboratories Aktie

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WKN: 935345 / ISIN: US8269191024

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Lohnender Silicon Laboratories-Einstieg? 22.09.2026 16:03:38

NASDAQ Composite Index-Papier Silicon Laboratories-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Silicon Laboratories-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Anleger, die vor Jahren in Silicon Laboratories-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurden Silicon Laboratories-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 136,99 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 72,998 Silicon Laboratories-Papiere. Die gehaltenen Papiere wären am 21.09.2026 16 123,07 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 220,87 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 61,23 Prozent erhöht.

Silicon Laboratories wurde am Markt mit 7,35 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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