Silicon Laboratories Aktie
WKN: 935345 / ISIN: US8269191024
|Lohnender Silicon Laboratories-Einstieg?
|
22.09.2026 16:03:38
NASDAQ Composite Index-Papier Silicon Laboratories-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Silicon Laboratories-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr wurden Silicon Laboratories-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 136,99 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 72,998 Silicon Laboratories-Papiere. Die gehaltenen Papiere wären am 21.09.2026 16 123,07 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 220,87 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 61,23 Prozent erhöht.
Silicon Laboratories wurde am Markt mit 7,35 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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