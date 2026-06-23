NASDAQ Composite Index-Papier Silicon Laboratories-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Silicon Laboratories von vor 10 Jahren abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in Silicon Laboratories-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Silicon Laboratories-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Silicon Laboratories-Aktie bei 50,70 USD. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 1 000 USD in die Silicon Laboratories-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 19,724 Anteilen. Die gehaltenen Silicon Laboratories-Aktien wären am 22.06.2026 4 334,91 USD wert, da der Schlussstand 219,78 USD betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 333,49 Prozent gesteigert.

Insgesamt war Silicon Laboratories zuletzt 7,23 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at