NASDAQ Composite Index-Papier Silicon Laboratories-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Silicon Laboratories von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Silicon Laboratories-Investment gewesen.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem Silicon Laboratories-Papier statt. Diesen Tag beendeten die Silicon Laboratories-Anteile bei 55,92 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 17,883 Silicon Laboratories-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Silicon Laboratories-Papiers auf 219,28 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3 921,32 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 292,13 Prozent zugenommen.

Am Markt war Silicon Laboratories jüngst 7,37 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at