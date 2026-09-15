Silicon Laboratories Aktie
WKN: 935345 / ISIN: US8269191024
|Silicon Laboratories-Performance im Blick
|
15.09.2026 16:03:48
NASDAQ Composite Index-Papier Silicon Laboratories-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Silicon Laboratories von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem Silicon Laboratories-Papier statt. Diesen Tag beendeten die Silicon Laboratories-Anteile bei 55,92 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 17,883 Silicon Laboratories-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Silicon Laboratories-Papiers auf 219,28 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3 921,32 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 292,13 Prozent zugenommen.
Am Markt war Silicon Laboratories jüngst 7,37 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Silicon Laboratories Inc.
Analysen zu Silicon Laboratories Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Silicon Laboratories Inc.
|190,00
|0,53%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerÖlpreise und KI-Bedenken belasten: ATX und DAX schließen leichter -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt sowie der deutsche geben im Dienstagshandel etwas nach. An der Wall Street halten sich die Anleger zurück. An den Börsen in Fernost waren am Dienstag rote Vorzeichen zu sehen.