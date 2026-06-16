NASDAQ Composite Index-Papier Silicon Laboratories-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Silicon Laboratories von vor 5 Jahren abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Silicon Laboratories-Aktie gebracht.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit der Silicon Laboratories-Aktie statt. Diesen Tag beendete das Silicon Laboratories-Papier bei 140,08 USD. Bei einem Investment von 100 USD in Silicon Laboratories-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,714 Silicon Laboratories-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 15.06.2026 auf 220,34 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 157,30 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 57,30 Prozent angezogen.

Silicon Laboratories markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 7,24 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at