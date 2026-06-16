Silicon Laboratories Aktie

Silicon Laboratories für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 935345 / ISIN: US8269191024

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lukrative Silicon Laboratories-Anlage? 16.06.2026 16:03:48

NASDAQ Composite Index-Papier Silicon Laboratories-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Silicon Laboratories von vor 5 Jahren abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Silicon Laboratories-Aktie gebracht.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit der Silicon Laboratories-Aktie statt. Diesen Tag beendete das Silicon Laboratories-Papier bei 140,08 USD. Bei einem Investment von 100 USD in Silicon Laboratories-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,714 Silicon Laboratories-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 15.06.2026 auf 220,34 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 157,30 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 57,30 Prozent angezogen.

Silicon Laboratories markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 7,24 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Silicon Laboratories Inc.

mehr Nachrichten