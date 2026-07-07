NASDAQ Composite Index-Papier Silicon Laboratories-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Silicon Laboratories-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen Silicon Laboratories-Investment verdienen können.

Vor 3 Jahren wurde das Silicon Laboratories-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 154,72 USD. Wenn man vor 3 Jahren 100 USD in die Silicon Laboratories-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 0,646 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 06.07.2026 auf 217,57 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 140,62 USD wert. Mit einer Performance von +40,62 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Silicon Laboratories wurde am Markt mit 7,20 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at