NASDAQ Composite Index-Papier Silicon Laboratories-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Silicon Laboratories-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Silicon Laboratories gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurde die Silicon Laboratories-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Silicon Laboratories-Aktie an diesem Tag bei 147,35 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Silicon Laboratories-Aktie investiert hätte, hätte er nun 6,787 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 484,56 USD, da sich der Wert einer Silicon Laboratories-Aktie am 13.07.2026 auf 218,75 USD belief. Damit wäre die Investition um 48,46 Prozent gestiegen.

Die Marktkapitalisierung von Silicon Laboratories belief sich zuletzt auf 7,25 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at