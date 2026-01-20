NASDAQ Composite Index-Papier Silicon Laboratories-Aktie: So viel hätte eine Anlage in Silicon Laboratories von vor 3 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Silicon Laboratories-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 3 Jahren wurde das Silicon Laboratories-Papier via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Silicon Laboratories-Aktie an diesem Tag 148,16 USD wert. Bei einem Investment von 100 USD in die Silicon Laboratories-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,675 Silicon Laboratories-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 16.01.2026 auf 148,74 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 100,39 USD wert. Damit wäre die Investition um 0,39 Prozent gestiegen.

Zuletzt ergab sich für Silicon Laboratories eine Börsenbewertung in Höhe von 4,90 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at