NASDAQ Composite Index-Papier Silicon Laboratories-Aktie: So viel hätte eine Investition in Silicon Laboratories von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Silicon Laboratories-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Silicon Laboratories-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Silicon Laboratories-Aktie an diesem Tag 151,09 USD wert. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 66,186 Silicon Laboratories-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 08.06.2026 gerechnet (218,20 USD), wäre das Investment nun 14 441,72 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 44,42 Prozent zugenommen.

Die Marktkapitalisierung von Silicon Laboratories bezifferte sich zuletzt auf 7,21 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at