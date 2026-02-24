Silicon Laboratories Aktie
WKN: 935345 / ISIN: US8269191024
24.02.2026 16:05:19
NASDAQ Composite Index-Papier Silicon Laboratories-Aktie: So viel hätte eine Investition in Silicon Laboratories von vor 5 Jahren abgeworfen
Das Silicon Laboratories-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Silicon Laboratories-Aktie bei 162,53 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 61,527 Silicon Laboratories-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs des Silicon Laboratories-Papiers auf 204,20 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 12 563,83 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 25,64 Prozent angezogen.
Alle Silicon Laboratories-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 6,72 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
