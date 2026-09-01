Silicon Laboratories Aktie

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WKN: 935345 / ISIN: US8269191024

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Frühe Investition 01.09.2026 16:03:37

NASDAQ Composite Index-Papier Silicon Laboratories-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Silicon Laboratories-Investment von vor 3 Jahren verdient

Investoren, die vor Jahren in Silicon Laboratories-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Silicon Laboratories-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 135,22 USD wert. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Silicon Laboratories-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 73,954 Silicon Laboratories-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 31.08.2026 auf 219,05 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 16 199,53 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 62,00 Prozent.

Der Silicon Laboratories-Wert an der Börse wurde auf 7,29 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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