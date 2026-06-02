Silicon Laboratories Aktie
WKN: 935345 / ISIN: US8269191024
|Silicon Laboratories-Investition
|
02.06.2026 16:04:01
NASDAQ Composite Index-Papier Silicon Laboratories-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Silicon Laboratories-Investment von vor einem Jahr verdient
Heute vor 1 Jahr wurden Silicon Laboratories-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren Silicon Laboratories-Anteile an diesem Tag 122,12 USD wert. Investoren, die vor 1 Jahr 1 000 USD in die Silicon Laboratories-Aktie investierten, hätten nun 8,189 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 217,88 USD gerechnet, wäre die Investition nun 1 784,15 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 78,41 Prozent.
Der Börsenwert von Silicon Laboratories belief sich zuletzt auf 7,17 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!