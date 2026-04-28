NASDAQ Composite Index-Papier Silicon Laboratories-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Silicon Laboratories von vor 10 Jahren verdient

Vor Jahren in Silicon Laboratories eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS Handel mit der Silicon Laboratories-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete das Silicon Laboratories-Papier bei 48,51 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Silicon Laboratories-Aktie investiert, befänden sich nun 206,143 Silicon Laboratories-Anteile in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 44 320,76 USD, da sich der Wert eines Silicon Laboratories-Anteils am 27.04.2026 auf 215,00 USD belief. Damit wäre die Investition um 343,21 Prozent gestiegen.

Alle Silicon Laboratories-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 7,10 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at