Silicon Laboratories Aktie
WKN: 935345 / ISIN: US8269191024
|Frühes Investment
|
17.11.2026 16:03:45
NASDAQ Composite Index-Papier Silicon Laboratories-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Silicon Laboratories von vor einem Jahr verdient
Vor 1 Jahr wurde das Silicon Laboratories-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Silicon Laboratories-Aktie bei 117,42 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Silicon Laboratories-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 8,516 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 16.11.2026 auf 221,65 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 887,67 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 88,77 Prozent gesteigert.
Silicon Laboratories markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 7,39 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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