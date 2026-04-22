NASDAQ Composite Index-Papier SKF Group (B, Fria)-Aktie: So hoch ist die Dividende von SKF Group (B, Fria)

Für das Jahr 2025 wurde im Rahmen der Hauptversammlung von NASDAQ Composite Index-Wert SKF Group (B, Fria) am 21.04.2026 eine Dividende in Höhe von 7,75 SEK beschlossen. Wie die Dividendenhistorie offenbart, gab es im Vorjahresvergleich damit keine Veränderung. Insgesamt wurde entschieden 3,53 Mrd. SEK an Aktionäre auszuzahlen. Die Gesamtausschüttung stieg damit im Vergleich zum Vorjahr um 3,34 Prozent.

Veränderung der SKF Group (B, Fria)-Dividendenrendite

Der Dividendenabschlag auf die SKF Group (B, Fria)-Aktie erfolgt am 22.04.2026, dem Ex-Dividende-Tag. Wegen des Ex-Dividende-Handels kann es bei dem SKF Group (B, Fria)-Papier optisch zu teils deutlichen Abschlägen kommen. Kurze Zeit später erfolgt die Dividendenauszahlung an die Anteilseigner. Das SKF Group (B, Fria)-Papier verzeichnet für 2025 eine Dividendenrendite von 3,15 Prozent. Somit schwächte sich die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr ab. Damals betrug sie noch 3,73 Prozent.

Gegenüberstellung von Kursentwicklung und tatsächlicher Rendite

Innerhalb von 1 Jahr blieb der SKF Group (B, Fria)-Aktienkurs im -Handel konstant. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit Prozent fast genauso entwickelt wie der SKF Group (B, Fria)-Aktienkurs.

SKF Group (B, Fria)- Dividendenprognose

Für das Jahr 2026 prognostizieren FactSet-Analysten eine Senkung der Dividende auf 7,66 SEK. Die Dividendenrendite würde demzufolge laut FactSet-Schätzungen auf 3,19 Prozent steigen.

Hauptdaten von SKF Group (B, Fria)

Die Dividenden-Aktie SKF Group (B, Fria) gehört dem NASDAQ Composite Index an und ist an der Börse aktuell 112,914 Mrd. SEK wert. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von SKF Group (B, Fria) beträgt aktuell 28,50. Im Jahr 2025 erwirtschaftete SKF Group (B, Fria) einen Umsatz von 91,583 Mrd.SEK sowie einen Gewinn je Aktie von 8,62 SEK.

Redaktion finanzen.at