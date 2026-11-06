NASDAQ Composite Index-Papier SKF Group (B, Fria)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SKF Group (B, Fria) von vor 10 Jahren eingefahren

Vor Jahren in SKF Group (B, Fria)-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem SKF Group (B, Fria)-Papier via Börse STO wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 144,90 SEK. Wenn ein Anleger damals 1 000 SEK in die SKF Group (B, Fria)-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 6,901 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 888,89 SEK, da sich der Wert eines SKF Group (B, Fria)-Papiers am 05.11.2026 auf 273,70 SEK belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 88,89 Prozent vermehrt.

SKF Group (B, Fria) erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 125,21 Mrd. SEK.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at