SKF Group Aktie
WKN: 852608 / ISIN: SE0000108227
|Langfristige Performance
|
20.11.2026 10:03:33
NASDAQ Composite Index-Papier SKF Group (B, Fria)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SKF Group (B, Fria) von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem SKF Group (B, Fria)-Papier an der Börse STO ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 189,85 SEK. Bei einer 100-SEK-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,527 SKF Group (B, Fria)-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der SKF Group (B, Fria)-Aktie auf 274,70 SEK belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 144,69 SEK wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 44,69 Prozent angezogen.
Alle SKF Group (B, Fria)-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 123,68 Mrd. SEK.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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