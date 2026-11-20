Bei einem frühen SKF Group (B, Fria)-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem SKF Group (B, Fria)-Papier an der Börse STO ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 189,85 SEK. Bei einer 100-SEK-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,527 SKF Group (B, Fria)-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der SKF Group (B, Fria)-Aktie auf 274,70 SEK belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 144,69 SEK wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 44,69 Prozent angezogen.

Alle SKF Group (B, Fria)-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 123,68 Mrd. SEK.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at