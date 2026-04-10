NASDAQ Composite Index-Papier SKF Group (B, Fria)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SKF Group (B, Fria) von vor 3 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in SKF Group (B, Fria)-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Am 10.04.2023 wurde die SKF Group (B, Fria)-Aktie via Börse STO feiertags-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 189,50 SEK. Bei einer 1 000-SEK-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 5,277 SKF Group (B, Fria)-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 09.04.2026 auf 233,70 SEK (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 233,25 SEK wert. Das entspricht einem Plus von 23,32 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von SKF Group (B, Fria) belief sich zuletzt auf 107,50 Mrd. SEK.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at