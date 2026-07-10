NASDAQ Composite Index-Papier SKF Group (B, Fria)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SKF Group (B, Fria) von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen SKF Group (B, Fria)-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurde das SKF Group (B, Fria)-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse STO gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 220,60 SEK. Wenn ein Anleger damals 10 000 SEK in das SKF Group (B, Fria)-Papier investiert hätte, befänden sich nun 45,331 Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 11 677,24 SEK, da sich der Wert eines SKF Group (B, Fria)-Papiers am 09.07.2026 auf 257,60 SEK belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 16,77 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von SKF Group (B, Fria) belief sich zuletzt auf 113,93 Mrd. SEK.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at