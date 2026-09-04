NASDAQ Composite Index-Papier SKF Group (B, Fria)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SKF Group (B, Fria) von vor 5 Jahren eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen SKF Group (B, Fria)-Investment verdienen können.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse STO wochenend-bedingt kein Handel mit der SKF Group (B, Fria)-Aktie statt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 219,30 SEK. Wenn ein Anleger damals 1 000 SEK in die SKF Group (B, Fria)-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 4,560 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 03.09.2026 auf 270,00 SEK (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 231,19 SEK wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 23,12 Prozent vermehrt.

SKF Group (B, Fria) war somit zuletzt am Markt 120,81 Mrd. SEK wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at