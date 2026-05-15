NASDAQ Composite Index-Papier SKF Group (B, Fria)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SKF Group (B, Fria) von vor 5 Jahren eingefahren

Bei einem frühen SKF Group (B, Fria)-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse STO wochenend-bedingt kein Handel mit SKF Group (B, Fria)-Anteilen statt. Am Handelstag zuvor standen SKF Group (B, Fria)-Anteile letztlich bei 229,90 SEK. Bei einem 100-SEK-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 0,435 SKF Group (B, Fria)-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 13.05.2026 auf 234,20 SEK (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 101,87 SEK wert. Damit beträgt die Performance des Investments +1,87 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von SKF Group (B, Fria) belief sich zuletzt auf 106,58 Mrd. SEK.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at