NASDAQ Composite Index-Papier SKF Group (B, Fria)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein SKF Group (B, Fria)-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Vor Jahren SKF Group (B, Fria)-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem SKF Group (B, Fria)-Papier via Börse STO wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand die SKF Group (B, Fria)-Aktie letztlich bei 130,20 SEK. Bei einem 100-SEK-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 0,768 SKF Group (B, Fria)-Papiere. Da sich der Wert eines Anteils am 29.01.2026 auf 251,80 SEK (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 193,39 SEK wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 93,39 Prozent gesteigert.

Alle SKF Group (B, Fria)-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 115,77 Mrd. SEK.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at