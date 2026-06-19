NASDAQ Composite Index-Papier SKF Group (B, Fria)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein SKF Group (B, Fria)-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in SKF Group (B, Fria) gewesen.

Die SKF Group (B, Fria)-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse STO wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das SKF Group (B, Fria)-Papier 143,70 SEK wert. Bei einer 10 000-SEK-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 69,589 SKF Group (B, Fria)-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 17 125,96 SEK, da sich der Wert einer SKF Group (B, Fria)-Aktie am 18.06.2026 auf 246,10 SEK belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 71,26 Prozent.

SKF Group (B, Fria) wurde jüngst mit einem Börsenwert von 110,86 Mrd. SEK gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at