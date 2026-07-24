NASDAQ Composite Index-Papier SKF Group (B, Fria)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein SKF Group (B, Fria)-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in SKF Group (B, Fria) gewesen.

Die SKF Group (B, Fria)-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse STO gehandelt. Zur Schlussglocke war das SKF Group (B, Fria)-Papier an diesem Tag 237,30 SEK wert. Bei einer 1 000-SEK-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 4,214 SKF Group (B, Fria)-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 073,75 SEK, da sich der Wert einer SKF Group (B, Fria)-Aktie am 23.07.2026 auf 254,80 SEK belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 7,37 Prozent.

SKF Group (B, Fria) wurde jüngst mit einem Börsenwert von 116,37 Mrd. SEK gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at