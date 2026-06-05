NASDAQ Composite Index-Papier SKF Group (B, Fria)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in SKF Group (B, Fria) von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen SKF Group (B, Fria)-Einstiegs gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurde das SKF Group (B, Fria)-Papier via Börse STO gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 180,50 SEK wert. Bei einem 100-SEK-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 0,554 SKF Group (B, Fria)-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs der SKF Group (B, Fria)-Aktie auf 246,40 SEK belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 136,51 SEK wert. Mit einer Performance von +36,51 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von SKF Group (B, Fria) bezifferte sich zuletzt auf 113,54 Mrd. SEK.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at