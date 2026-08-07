NASDAQ Composite Index-Papier SKF Group (B, Fria)-Aktie: So viel hätte eine Investition in SKF Group (B, Fria) von vor 5 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in SKF Group (B, Fria) eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Am 07.08.2021 wurde das SKF Group (B, Fria)-Papier via Börse STO wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 224,90 SEK wert. Bei einem Investment von 100 SEK in das SKF Group (B, Fria)-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,445 SKF Group (B, Fria)-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 06.08.2026 auf 261,60 SEK (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 116,32 SEK wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 16,32 Prozent angewachsen.

Der Marktwert von SKF Group (B, Fria) betrug jüngst 120,20 Mrd. SEK.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at