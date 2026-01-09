NASDAQ Composite Index-Papier SKF Group (B, Fria)-Aktie: So viel hätte eine Investition in SKF Group (B, Fria) von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen SKF Group (B, Fria)-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse STO Handel mit dem SKF Group (B, Fria)-Papier statt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 216,00 SEK wert. Hätte ein Anleger 100 SEK zu diesem Zeitpunkt in die SKF Group (B, Fria)-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 0,463 SKF Group (B, Fria)-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 08.01.2026 auf 245,20 SEK (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 113,52 SEK wert. Das entspricht einem Anstieg um 13,52 Prozent.

Am Markt war SKF Group (B, Fria) jüngst 112,33 Mrd. SEK wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at