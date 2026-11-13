NASDAQ Composite Index-Papier SKF Group (B, Fria)-Aktie: So viel hätte eine Investition in SKF Group (B, Fria) von vor einem Jahr abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die SKF Group (B, Fria)-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse STO Handel mit dem SKF Group (B, Fria)-Papier statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 240,00 SEK. Wer vor 1 Jahr 10 000 SEK in die SKF Group (B, Fria)-Aktie investiert hat, hat nun 41,667 Anteile im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 12.11.2026 11 725,00 SEK wert, da sich der letzte Kurs auf 281,40 SEK belief. Mit einer Performance von +17,25 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

SKF Group (B, Fria) war somit zuletzt am Markt 127,22 Mrd. SEK wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at