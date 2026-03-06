NASDAQ Composite Index-Papier SKF Group (B, Fria)-Aktie: So viel hätte eine Investition in SKF Group (B, Fria) von vor einem Jahr gekostet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die SKF Group (B, Fria)-Aktie Investoren gebracht.

Am 06.03.2025 wurden SKF Group (B, Fria)-Anteile an der Börse STO gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die SKF Group (B, Fria)-Anteile bei 241,20 SEK. Wenn ein Anleger damals 10 000 SEK in das SKF Group (B, Fria)-Papier investiert hätte, hätte er nun 41,459 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 05.03.2026 9 883,91 SEK wert, da sich der letzte Kurs auf 238,40 SEK belief. Das entspricht einer Einbuße um 1,16 Prozent.

Der Börsenwert von SKF Group (B, Fria) belief sich zuletzt auf 110,29 Mrd. SEK.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at