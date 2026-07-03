NASDAQ Composite Index-Papier SKF Group (B, Fria)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in SKF Group (B, Fria) von vor 3 Jahren verdient

Bei einem frühen SKF Group (B, Fria)-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Vor 3 Jahren wurde die SKF Group (B, Fria)-Aktie an der Börse STO gehandelt. Diesen Handelstag beendete die SKF Group (B, Fria)-Aktie bei 186,40 SEK. Bei einem Investment von 1 000 SEK in das SKF Group (B, Fria)-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 5,365 SKF Group (B, Fria)-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 02.07.2026 gerechnet (260,80 SEK), wäre das Investment nun 1 399,14 SEK wert. Das entspricht einem Plus von 39,91 Prozent.

SKF Group (B, Fria) wurde jüngst mit einem Börsenwert von 113,31 Mrd. SEK gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at