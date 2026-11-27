SKF Group Aktie
WKN: 852608 / ISIN: SE0000108227
|Lukrativer SKF Group (B, Fria)-Einstieg?
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27.11.2026 10:03:44
NASDAQ Composite Index-Papier SKF Group (B, Fria)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in SKF Group (B, Fria) von vor 5 Jahren verdient
Am 27.11.2021 wurde das SKF Group (B, Fria)-Papier via Börse STO wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 206,00 SEK. Bei einem SKF Group (B, Fria)-Investment von 1 000 SEK zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 4,854 SKF Group (B, Fria)-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 26.11.2026 1 262,14 SEK wert, da sich der letzte Kurs auf 260,00 SEK belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 26,21 Prozent gesteigert.
SKF Group (B, Fria) wurde jüngst mit einem Börsenwert von 120,01 Mrd. SEK gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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