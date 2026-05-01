SKF Group Aktie
WKN: 852608 / ISIN: SE0000108227
|Rentable SKF Group (B, Fria)-Investition?
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01.05.2026 10:03:56
NASDAQ Composite Index-Papier SKF Group (B, Fria)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in SKF Group (B, Fria) von vor einem Jahr verdient
Das SKF Group (B, Fria)-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse STO feiertags-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 189,55 SEK. Wer vor 1 Jahr 1 000 SEK in die SKF Group (B, Fria)-Aktie investiert hat, hat nun 5,276 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des SKF Group (B, Fria)-Papiers auf 229,60 SEK belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 211,29 SEK wert. Damit wäre die Investition 21,13 Prozent mehr wert.
Der Marktwert von SKF Group (B, Fria) betrug jüngst 104,04 Mrd. SEK.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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