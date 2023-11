NASDAQ Composite Index-Papier SKF Group (B, Fria)-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem n Investment in SKF Group (B, Fria) von vor 3 Jahren angefallen

Investoren, die vor Jahren in SKF Group (B, Fria)-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

SKF Group (B, Fria)-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse STO gehandelt. Der Schlusskurs des SKF Group (B, Fria)-Papiers betrug an diesem Tag 214,60 SEK. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 SEK in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,466 SKF Group (B, Fria)-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 23.11.2023 auf 191,00 SEK (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 89,00 SEK wert. Damit beträgt die Performance des Investments -11,00 Prozent.

Alle SKF Group (B, Fria)-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 86,18 Mrd. SEK.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at