NASDAQ Composite Index-Papier SMC-Aktie: Auf diesem Niveau befindet sich die SMC-Dividende

Bei der Hauptversammlung von NASDAQ Composite Index-Wert SMC am 26.06.2026 wurde beschlossen, für das Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 1 000,00 JPY zu zahlen. Wie aus der Dividendenhistorie hervorgeht, gab es demnach im Vergleich zum Vorjahr keine Veränderung. Alles in allem zahlt SMC 63,54 Mrd. JPY an Aktionäre. Das kommt einer Verringerung der SMC- Gesamtausschüttung um 0,801 Prozent gleich.

Dividendenrendite im Fokus

Am Tag der Hauptversammlung ging das SMC-Papier via NASDAQ OTC bei einem Wert von 463,50 USD aus dem Geschäft. Am heutigen Ex-Dividende-Tag von SMC wird die SMC-Aktie mit Dividendenabschlag gehandelt. Am Ex-Dividende-Tag kann es bei der SMC-Aktie optisch zu teils deutlichen Kursverlusten kommen. Die Dividendenauszahlung an die SMC-Anteilseigner erfolgt kurze Zeit später. SMC verzeichnet für das Jahr 2026 eine Dividendenrendite von 1,67 Prozent. Damit verringerte sich die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr. Damals betrug sie noch 1,88 Prozent.

Vergleich von Aktienkursentwicklung und tatsächlicher Rendite

Im Zeitraum von 1 Jahr hat sich der Aktienkurs von SMC via NASDAQ OTC 30,97 Prozent nach oben entwickelt. Werden Rendite und Dividende gemeinsam in Betracht gezogen, hat die tatsächliche Rendite mit 31,44 Prozent mehr zugelegt als der Aktienkurs.

Dividendenaussichten von Dividenden-Titel SMC

Für das Jahr 2027 erwarten FactSet-Analysten eine Erhöhung der Dividende auf 1 054,55 JPY. Die Dividendenrendite würde folglich laut FactSet-Schätzungen auf 1,47 Prozent nachlassen.

SMC-Fundamentaldaten

Der Börsenwert des NASDAQ Composite Index-Unternehmens SMC beträgt aktuell 4,522 Bio. JPY. SMC verfügt über ein KGV von aktuell 22,68. Im Jahr 2026 belief sich der Umsatz von SMC auf 842,541 Mrd.JPY, das EPS machte 2 640,04 JPY aus.

Redaktion finanzen.at