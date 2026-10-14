SMC Aktie

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WKN: 874794 / ISIN: JP3162600005

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Hochrechnung 14.10.2026 10:05:04

NASDAQ Composite Index-Papier SMC-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SMC von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren in SMC eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 10 Jahren wurde die SMC-Aktie an der Börse TOKIO gehandelt. Zur Schlussglocke waren SMC-Anteile an diesem Tag 29 595,00 JPY wert. Bei einem Investment von 1 000 JPY in die SMC-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,034 SMC-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 13.10.2026 auf 72 890,00 JPY (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 462,92 JPY wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 146,29 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von SMC belief sich zuletzt auf 4,60 Bio. JPY.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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