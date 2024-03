NASDAQ Composite Index-Papier SMC-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SMC von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in SMC-Aktien gewesen.

Vor 3 Jahren wurden SMC-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse TOKIO gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die SMC-Anteile bei 64 730,00 JPY. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 JPY zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,015 SMC-Aktien im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 19.03.2024 1 375,71 JPY wert, da sich der letzte Kurs auf 89 050,00 JPY belief. Mit einer Performance von +37,57 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Alle SMC-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 5,72 Bio. JPY.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at