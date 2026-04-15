SMC Aktie

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WKN: 874794 / ISIN: JP3162600005

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Profitable SMC-Investition? 15.04.2026 10:04:18

NASDAQ Composite Index-Papier SMC-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SMC von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in SMC eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem SMC-Papier an der Börse TOKIO wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 69 110,00 JPY. Wenn ein Anleger damals 10 000 JPY in die SMC-Aktie investiert hätte, hätte er nun 0,145 Anteile im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 14.04.2026 10 315,44 JPY wert, da sich der letzte Kurs auf 71 290,00 JPY belief. Das kommt einer Steigerung um 3,15 Prozent gleich.

Insgesamt war SMC zuletzt 4,53 Bio. JPY wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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