SMC Aktie
WKN: 874794 / ISIN: JP3162600005
|Lukrative SMC-Anlage?
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12.08.2026 10:04:01
NASDAQ Composite Index-Papier SMC-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SMC von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse TOKIO Handel mit der SMC-Aktie statt. Diesen Handelstag beendeten die SMC-Anteile bei 73 070,00 JPY. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 1 000 JPY in die SMC-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,014 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 072,12 JPY, da sich der Wert eines SMC-Anteils am 10.08.2026 auf 78 340,00 JPY belief. Damit beträgt die Performance des Investments +7,21 Prozent.
Zuletzt verbuchte SMC einen Börsenwert von 4,92 Bio. JPY.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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