NASDAQ Composite Index-Papier SMC-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SMC von vor 5 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in SMC eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse TOKIO Handel mit der SMC-Aktie statt. Diesen Handelstag beendeten die SMC-Anteile bei 73 070,00 JPY. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 1 000 JPY in die SMC-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,014 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 072,12 JPY, da sich der Wert eines SMC-Anteils am 10.08.2026 auf 78 340,00 JPY belief. Damit beträgt die Performance des Investments +7,21 Prozent.

Zuletzt verbuchte SMC einen Börsenwert von 4,92 Bio. JPY.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at